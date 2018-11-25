На складе строительного рынка в подмосковной Балашихе вспыхнул пожар.

За полтора часа площадь пожара увеличилась втрое — с 450 до 1200 квадратных метров, возгорание локализовано.

«В горящем металлическом ангаре хранятся стройматериалы. Пожару присвоен повышенный второй ранг сложности. Огонь перекинулся на соседний ангар, но дальнейшее распространение остановлено», сообщает Интерфакс.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Источник в службах технического надзора Подмосковья сообщил, что пожар могли спровоцировать нарушения при монтаже и эксплуатации электросетей. Непосредственной причиной могло стать короткое замыкание.

«Однако будут проверяться и иные версии, включая поджог», — подчеркнул собеседник агентства.

Minval.az