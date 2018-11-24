Европейский союз (ЕС) пригласил правительство Азербайджана для участия в работе Ассамблеи Форума гражданского общества «Восточного партнерства», которая пройдет в декабре в Тбилиси.

Об этом сказали в представительстве ЕС в Азербайджане, комментируя сообщения в проправительственных СМИ о том, что данное мероприятие пройдет без участия Азербайджана.

«10-12 декабря в Тбилиси состоится X Ассамблея Форума гражданского общества «Восточного партнерства». Это ежегодное мероприятие объединяет организации гражданского общества из всех шести стран «Восточного партнерства» и ЕС. Он проводится каждый год, начиная с 2009 года. Для участия в Ассамблее были приглашены представители правительств всех членов «Восточного партнерства», в том числе Азербайджана»,- сказали в организации агентству Тренд.

Кроме того, комментируя сообщения СМИ о том, что в проекте декларации, которую планируется принять на заседании Форума, выражается признание территориальной целостности и нерушимости границ Украины и Грузии, однако отсутствует идентичная формулировка относительно Азербайджана, в представительстве ЕС отметили, что никакая резолюция пока не принята и не согласована, организаторы ещё работают над этим.

«Институты ЕС никоим образом не участвуют в процессе разработки резолюции, и их мнение по поводу содержания резолюции не требуется. Официальная точка зрения и позиция ЕС были четко выражены в декларациях саммита «Восточного партнерства», самым последним из которых является декларация Брюссельского саммита от 24 ноября 2017 года»,- сказали в организации.

Отметим, что в подписанной 24 ноября 2017 года в Брюсселе по итогам саммита «Восточного партнерства» совместной декларации ЕС вновь подтвердил признание территориальной целостности Азербайджана.

В тексте декларации также отмечается, что участники саммита «Восточного партнерства» призывают к возобновлению усилий по содействию мирному урегулированию неразрешенных конфликтов в регионе на основе принципов и норм международного права.

«Полная приверженность, уважение и соблюдение целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН, Хельсинкском заключительном акте 1975 года и Парижской хартии ОБСЕ 1990 года, имеют основополагающее значение для нашего общего видения мирной и неделимой Европы», — говорится в декларации.

Minval.az