В Баку, в Бадамдарской оползневой зоне откололся большой кусок скалы, который начал двигаться вниз по склону, говорится в пятницу в сообщении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно сообщению, в оползневой зоне продолжается мониторинг, который показывает, что на территории сохраняется напряженность.

«В результате сильных дождей, ливших в последние дни, в верхней части оползневой зоны откололся большой кусок скалы и начал двигаться вниз по склону. В нижней части зарегистрированы новые трещины. Мониторинг продолжается», — говорится в сообщении.

Minval.az