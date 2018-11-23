Технологии изготовления абхазской и мегрельской аджики присвоен статус памятника нематериального культурного наследия Грузии, передает Новости-Грузия со ссылкой на информацию Национального агентства охраны культурного наследия.

Исходя из того, что перец в Грузии был завезен в Грузию из Европы в XV веке, эксперты предполагают, что появление абхазской аджики связано именно с этим периодом.

«Главная идея этого элемента заключается в том, чтобы упомянуть Абхазию, как часть единого грузинского этнокультурного пространства. Это объединяет как материальное, так и нематериальное культурное наследие. Наглядным примером этого сегодня является единый феномен абхазской соли «апирпил-джика» и мегрельской аджики, уже имеющих статус», — сообщили в агентстве.

В ведомстве отмечают, что в будущем будут уделять больше внимания культурному наследию грузинских регионов, неконтролируемых центральным Тбилиси. «Этой инициативой Национальное агентство охраны культурного наследия только начинает косвенно заботиться о материальном и нематериальном наследии как Абхазии, так и Осетии, исходя из того, что мы не контролируем данные территории», — подчеркнуто в сообщении.

Популярная приправа аджика была создана мужчинами. Происхождение «апирпил-джика» (то есть соль с перцем — абх.) и «аджик-цаца (соль с приправой – абх.), согласно легенде, связано с абхазскими пастухами.

По одной из версий, хозяева крупного рогатого выдавали пастухам соль, чтобы те посыпали ей пастбища. Из-за соленой травы у скота повышался аппетит – животные больше ели и пили и, соответственно, быстро набирали вес.

В те времена соль была недешевым продуктом, и зачастую пастухи ее крали. Чтобы побороть воровство, фермеры начали добавлять в предназначенную для скота соль жгучий перец. Пастухам соль с перцем пришлась по вкусу. Со временем в приправу они также начали добавлять различные травы.

Аджику использовали не только в кулинарии, но и в лечебных целях. В частности, она считалась средством для превенции заболеваний желудочно-кишечного тракта. Популярна аджика в Западной Грузии стала еще и потому, что входящий в ее состав жгучий перец является надежным защитником от малярии. Опасность распространения этого заболевания в болотистой местности Колхидской низменности всегда была велика.

Minval.az