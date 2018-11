Президент США Дональд Трамп предположил, что, возможно, следовало бы привлечь весь мир к ответственности за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает CBS.

Таким образом глава США ответил на вопрос о том, кого следовало бы привлечь к ответственности за убийство Хашукджи.

«Может быть, мир должен быть привлечён к ответственности, потому что мир является ужасным местом. Мир — очень злобное место», — сказал он.

Trump: Maybe the world should be held accountable because the world is a vicious place. The world is a very vicious place. https://t.co/AD9ltGX8c2 pic.twitter.com/XBsFhXyO5i

Вместе с этим он заявил, что «ненавидит преступления», но наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд ещё больше него ненавидит их.

«Я ненавижу преступления, и я ненавижу то, что было сделано (убийство Хашукджи), и я ненавижу прикрытие преступлений. И я скажу вам следующее: наследный принц ненавидит это больше, чем я», — добавил он.

«So I hate the crime and I hate what is done and I hate the cover-up,» Trump said on Khashoggi murder. «And I will tell you this, the Crown Prince hates it more than I do.» https://t.co/AD9ltGX8c2 pic.twitter.com/Uor2xcRYqv

— CBS News (@CBSNews) 22 ноября 2018 г.