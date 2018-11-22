Международная организация Global Firepower составила рейтинг сильнейших вооружённых сил в мире.

Армия Азербайджана заняла в этом рейтинге 53-е место.

Первое место в списке досталось Соединённым Штатам, второе — России, а третье Китаю. Четвёртую позицию занимает Индия, а замыкает пятёрку сильнейших армий мира Франция.

Турции досталось 9-е место, Грузии — 82-е. Армения расположилась на 84-й позиции.

Всего в рейтинге находятся 136 стран мира.

При составлении списка эксперты учитывали десятки показателей, начиная от военного бюджета страны и количества солдат, заканчивая уровнем развития промышленности и разнообразием имеющихся вооружений.

В организации указали, что преимущество в данной подборке получили ядерные державы и члены НАТО.

Последние места в рейтинге заняли Бутан (136), Либерия (135) и Суринам (134).

Minval.az