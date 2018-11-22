Цены на нефть в долгосрочной перспективе серьезно снизятся — примерно до $50 к 2025-2030 годам и далее будут находиться примерно на этом уровне. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин журналистам по итогам заседания правительства, на котором рассматривался долгосрочный макропрогноз до 2036 года, передает interfax.ru.

«Мы ожидаем довольно серьезное снижение и довольно низкий уровень цен на основные сырьевые товары в долгосрочной перспективе», — прокомментировал он базовый вариант долгосрочного прогноза.

«Этот уровень соответствует долгосрочным многолетним, за несколько десятилетий, я бы сказал за сто лет, ценам, которые складывались на нефтяном рынке, и понятно, что они отражают те риски, которые есть с точки зрения изменения структуры спроса в глобальной экономике, структуре спроса на энергию», — пояснил он.

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