Лидеры Азербайджана и Туркменистана Ильхам Алиев и Гурбангулу Бердымухамедов проводят в четверг в Ашхабаде переговоры в формате «один на один», сообщает сайт туркменского президента.
Лидеры Азербайджана и Туркменистана Ильхам Алиев и Гурбангулу Бердымухамедов проводят в четверг в Ашхабаде переговоры в формате «один на один», сообщает сайт туркменского президента.
Дата: 2018/11/22 10:13
Раздел: Азербайджан
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