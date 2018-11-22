Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селе Мосесгех Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Агдам Товузского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Джевахирли, Сейидли, Аджарлы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

Minval.az