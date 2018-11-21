33-летнего Криштиану Роналду, который сделал предложение руки и сердца 24-летней возлюбленной Джорджине Родригес, заметили в Италии возле церкви Гран Мадре ди Дио в Турине.

Поклонники сразу же сделали вывод, что влюбленные подыскивают подходящее место для венчания. Старинная церковь, известная по фильму «Итальянская работа», вполне могла бы удовлетворить вкусы статусных прихожан. Сообщение об этом опубликовало издание Daily mail.

Издание 7Дней напоминает, что избранница футболиста, который готовится проститься с холостяцкой жизнью, — испанская модель Джорджина Родригез, с которой спортсмен уже долгое время живёт вместе и воспитывает детей. Об этом сообщает британская The Mirror. Пару видели во время ужина в Лондоне, у обоих были надеты одинаковые обручальные кольца от Cartier.

Многие считают, что Криштиану давно пора жениться на Родригес. Они вместе полтора года, но модель уже успела родить футболисту дочь. Девочку, которая родилась в ноябре 2017 года, назвали Алана Мартина. Кстати, Джорджина фактически стала приемной мамой для трех других детей Криштиану. Она занимается с годовалыми близнецами Евой и Маттео, выношенными для Роналду суррогатной матерью, а также просто обожает старшего сына Роналду — Криштиана-младшего, и совершенно не делает разницы между своей дочкой и детьми любимого.

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