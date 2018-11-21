Армения может принять решение покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности, если это будет в интересах страны. Об этом на встрече с журналистами 21 ноября заявил советник президента Армении Теван Погосян.

По его словам, нахождение в тех или иных международных структурах должно исходить из интересов Армении. «Нахождение Армении в ОДКБ исходит из интересов нашей страны. Главное преимущество в том, что у нас есть возможность покупать российское оружие по льготным ценам, чего мы пока не можем сделать в рамках двусторонних отношений с Россией», — подчеркнул он.

Коснувшись вопроса о том, кто может занять пост генсека ОДКБ, Погосян заявил, что назначение армянского кандидата, так же как и белорусского, маловероятно. «Скорее всего, будет избран представитель третьей страны», — добавил он.

Теван Погосян заметил, что не столько важно сохранение должности генсека за Арменией, сколько то, какие политические дивиденды может заработать наша страна. «Важнее то, какое отношение будет сформировано к Армении со стороны партнеров, входящих в эту организацию, так же как и авторитет самой организации», — заключил он.

Minval.az