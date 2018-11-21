США планируют нарастить давление вдоль всего периметра границ России – от Восточной Европы до Закавказья и Центральной Азии. Об этом сообщает частное американское разведывательное агентство Stratfor.

«Ключевым элементом давления США на Москву являются связи Вашингтона с бывшими советскими республиками на периферии России – от Восточной Европы до Кавказа и Центральной Азии. Из-за отсутствия у России географических барьеров эти территории образуют буферные государства, которые защищают ядро страны от иностранных держав, а также предоставляют Кремлю канал для проецирования влияния вовне», – говорится в докладе агентства.

В 2019 году Соединённые Штаты планируют увеличить продажи оружия Украине, а также помочь Киеву в укреплении его военно-морского флота в Азовском море, которое страны НАТО сознательно превращают в «потенциальную горячую точкой в противостоянии Украины с Россией».

«Такое развитие событий подорвет переговорный процесс, базирующийся в Минске и призванный положить конец украинскому конфликту, что делает маловероятным его урегулирование и развертывание миротворцев ООН на востоке Украины в 2019 году. В других странах Восточной Европы перспектива выхода Соединенных Штатов из договора о РСМД заставит Вашингтон укреплять свои военные силы и проводить больше совместных военных учений в «прифронтовых» странах НАТО, таких как Польша, Румыния и государства Прибалтики», – считают аналитики «теневого ЦРУ».

Пентагон намерен продвигаться вперед и в вопросе создания постоянной военной базы в Польше, хотя в 2019 году фактическое развертывание не состоится. Россия ответит наращиванием своих военных возможностей в таких областях, как Калининград, Западная Россия и Крым, а также продолжит переговоры об открытии авиабазы в Белоруссии, отмечает Stratfor.

В Закавказье, счит Вашингтон сосредоточит внимание на укреплении связей с правительством Армении, считают авторы доклада.

«Армения традиционно была одним из самых близких и лояльных союзников России — членом возглавляемого Москвой Евразийского экономического союза и военного блока Организации Договора о коллективной безопасности — но в последние месяцы после прихода к власти оппозиционного лидера Никола Пашиняна в ходе апрельской бархатной революции между Арменией и Россией возникла политическая напряженность. Соединенные Штаты надеются использовать эту напряженность для вбивания клина между Арменией и Россией, что они уже пытались сделать. Об этом свидетельствует визит в Армению советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в прошлом месяце, когда он выразил заинтересованность в продаже Армении американского оружия. Москва усмотрела в предложении Болтона прямой вызов, так как в настоящее время Россия обладает монополией на продажу Армении вооружений, а также держит в маленькой республике пять тысяч военнослужащих. Хотя Армения в конечном счете вряд ли откажется от стратегического сближения с Россией, политические трения между ними могут дать Соединенным Штатам возможность отколоть ключевого союзника на периферии Москвы.

Азербайджан, также привлечет внимание США, особенно когда речь идет о давлении на Иран. Отношения Азербайджана со своим южным соседом будут напряженными, так как правительство стремится сохранить внешнеполитический баланс путем переключения на участие в стратегии США по сдерживанию Тегерана. Действительно, Азербайджан прекратил закупки природного газа у Ирана еще до вступления в силу санкций США против Исламской Республики 5 ноября, и это, вероятно, приведет к дальнейшему снижению экономических связей с Тегераном в предстоящем году. В то же время Соединенные Штаты также увеличат поддержку в сфере безопасности и будут проводить больше военных учений с Грузией, единственной страной в регионе, которая активно осуществляет политику интеграции с Европейским союзом и НАТО», — уточняется в докладе.

Что касается Средней Азии, то здесь Соединенные Штаты хотят активизировать «инициативы по борьбе с терроризмом и контрабандой наркотиков», «особенно в странах, граничащих с Афганистаном, таких как Таджикистан и Узбекистан». Тем не менее американцы ожидают, что Россия и Китай не будут сидеть сложа руки и начнут «собственную контртеррористическую работу».

Minval.az