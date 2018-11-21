По заявлению экс-президента Грузии в передаче «360 градусов» телекомпании «Палитраньюс», Михеила Саакашвили, он не собирается возвращаться в Грузию.

По словам Саакашвили, он не хочет занимать должность, и просто поддерживает команду Григола Вашадзе, «которая укомплектована классной молодежью», передает Грузия — Online.

«Мы были одной из самых успешных властей в истории Грузии, но та власть уже не должна возвращаться. Я никуда возвращаться не собираюсь, не хочу никакую должность в Грузии, но я обеспечу, и буду их поддерживать»- заявил Саакашвили.

По его словам, он тот политик, слову которого верят во всем мире и регионе.

«У меня есть опыт, который я хочу передать этим людям»- заявил Саакашвили.

По заявлению кандидата в президенты объединенной оппозиции Григола Вашадзе, если он будет избран президентом, он помилует политических заключенных. На вопрос журналиста «Имеди», будут ли среди помилованных бывшие высокопоставленные чиновники, Вашадзе ответил «разумеется».

Тем не менее, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили говорит, что если президентом станет Григол Вашадзе, он не собирается обращаться к нему с просьбой о помиловании. Саакашвили планирует юридически защитить свои права.

Minval.az