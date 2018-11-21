В Москве в среду проходит VI встреча секретарей Советов безопасности государств-членов Содружества Независимых Государств.

Азербайджан на заседании представляют глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев и помощник президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом Фуад Алескеров.

Секретари Советов безопасности обсуждают направления совместной работы по пресечению финансирования террористической деятельности, в том числе противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Также в повестку дня встречи включены и другие актуальные вопросы обеспечения региональной безопасности на пространстве СНГ, международного сотрудничества по линии советов безопасности.

Открывая заседание, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что повестка дня встречи содержит проблемы по общим для государств-членов СНГ угрозам и вызовам.

Патрушев подчеркнул, что с момента проведения подобной встречи в 2017 году государства СНГ организовали обмен аналитической информацией о ситуации вокруг «Исламского государства», «Аль-Каиды» и аффилированных с ними структур в афгано-пакистанском приграничье и на Ближнем Востоке. Проведены встречи министров иностранных дел СНГ на площадке Совета Безопасности ООН для обсуждения тематики, касающейся построения регионального партнерства в Центральной Азии. В ходе командно-штабных и практических учений антитеррористической направленности отработаны совместные мероприятия по пресечению деятельности членов международных террористических организаций. Дополнительное развитие получило военно-техническое сотрудничество.

Во встрече принимают участие председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, и.о. генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, представители Советов безопасности, министерств, ведомств и научных организаций государств-членов СНГ.

Minval.az