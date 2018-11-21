Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 27 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Алибейли, Агдам, Гаралар Товузского района, в селе Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Баш Карвенд, Новрузлу, Юсифджанлы Агдамского района, Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Minval.az