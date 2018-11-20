Семья плененного азербайджанскими военными армянского диверсанта Карена Казаряна организовала акцию протеста, участники которой перекрыли дорогу в Грузию.

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что готов встретиться с родственниками Карена Казаряна.

«Моя жена дважды посещала семью. Никогда вопрос не оставался вне внимания. Но проведенная на днях акция вызывает вопросы – против кого она направлена? Если против властей Азербайджана, то зачем понадобилось перекрывать дорогу, закрытие которой вообще одна из стратегических целей Азербайджана? Если против нас, потому, что считают, будто недостаточно внимания уделено проблеме, то почему жена премьера дважды посещала семью, и был ли такой прецедент, когда семье, оказавшейся в подобной ситуации, уделяется такое внимание? Если речь о том, что Армения должна увеличить усилия, то надо понимать, должен ли процесс соответствовать интересам Армении, или можно требовать решения вопроса любой ценой, и все равно, как общество отнесется и какой будет оценка? Это непростые вопросы», — цитируют его ереванские СМИ.

Пашинян напомнил, что в Азербайджане находится еще один гражданин Армении Завен Карапетян. «Почему из-за него не перекрывают дороги? Потому, что он сирота? Этой логикой руководствуемся?», — задался вопросом Пашинян.

И.о. премьер-министра отметил, что азербайджанская сторона предлагает менять «всех на всех».

«Мы должны пойти на это? А мы спросили семей убитых», — отметил Пашинян.

Он напомнил, в Карабахе был убит при задержании Гасан Гасанов, Дильгам Аскеров приговорен к пожизненному заключению, а Шахбаз Гулиев приговорен к 20 годам лишения свободы.

«Понимаю и с уважением отношусь к трагедии семьи Казарян. Но говорю прямо – перекрывать дорогу в Грузию мне непонятно. То есть, есть что-то, что мы могли сделать и не сделали? Это неправильное понимание ситуации. Премьер и правительство обязаны одинаково думать об обоих», — подчеркнул Пашинян. Вместе с тем он пообещал встретиться с родственниками Карена Казаряна и откровенно поговорить с ними.

Minval.az