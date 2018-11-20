Отношения с международными партнерами не строят угрожая. Об этом заявил в прямом эфире 20 ноября на своей странице в «Facebook» вице-спикер распущенного парламента, пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, комментируя «перестрелку» между Ереваном и Минском в вопросе избрания генерального секретаря ОДКБ.

«Это не разборка парней, чтобы угрожать пальцем из Еревана Минску или из Еревана Вашингтону, Москве. Это не Площадь Республики, чтобы пугать людей Службой нацбезопасности и грозить пальцем. Это межгосударственные отношения, где все должно проходить по дипломатическим каналам. Прежде чем говорить, господин Пашинян, нужно думать, семь раз отмерь, один раз отрежь. Потому что отвечать за эти слова будете не вы, а армянский народ», — сказал Шармазанов.

Говоря же об экономической ситуации в Армении, он подчеркнул: «Беспокоит то, что закрываются рабочие места. В Алаверди 630 человек практически потеряли работу, инвестиционная программа в Амулсаре приостановлена. Инвестиции не вкладываются укладыванием на асфальт, запугиванием СНБ, запугиванием судей. Пашинян в парламенте заявил о том, что у него есть волшебная палочка. Но если она у тебя есть, то почему ты не поднимаешь пенсии, зарплаты, не приносишь инвестиции? Господин Серж Танкян, ты же приезжал, говорил, пел, а почему не приносишь инвестиции? Кто вам сейчас мешает, делайте вложения», — заключил Эдуард Шармазанов.

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