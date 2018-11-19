Беларусь и Азербайджан готовят контракт по поставке очередной партии белорусской военной техники. Об этом сообщил журналистам президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает БЕЛТА.

Сегодня по итогам переговоров двух лидеров был подписан меморандум о взаимопонимании между Государственным военно-промышленным комитетом Беларуси и Министерством обороны Азербайджана о развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области поставок вооружения и техники противовоздушной обороны.

«В самое короткое время он будет трансформирован в контракт для приобретения очередной партии военной техники из Беларуси», — рассказал Ильхам Алиев.

По его словам, Азербайджан доволен взаимодействием с Беларусью в этой сфере, потому что ее продукция очень качественная и эффективная.

«Поэтому неслучайно, что военно-техническое сотрудничество между нашими странами имеет уже хорошую историю, достаточно большие объемы и хорошую тенденцию к расширению», — заявил президент.

Minval.az