Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправился с официальным визитом в Беларусь. Подробности переговоров, по понятным причинам, за закрытыми дверями, но нет сомнений, что важное место на переговорах уделяется военному сотрудничеству. Региональное экспертное сообщество обсуждает громкую «утечку» — азербайджанские инвестиции, как выясняется, сыграли ключевую роль в разработке белорусских «Полонезов», которые сегодня уже стоят на вооружении азербайджанской армии и успешно конкурируют на мировом оружейном рынке с аналогами из других стран.

Тем более интригующей темой стало сотрудничество политическое — в особенности после саммита ОДКБ в Астане, где, несмотря на все старания, Армении не удалось провести на пост генсека ОДКБ своего кандидата. А после того, как и президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая посла Азербайджана в своей стране, обсуждал с ним вопрос генсека ОДКБ, а президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая посла Беларуси в Азербайджане, отметил, что нашей стране не все равно, кто стоит во главе этой военно-политической организации, так как входящая в нее Армения оккупирует 20% территории Азербайджана, в Армении началась форменная истерика. Демонстрация влияния Азербайджана в ОДКБ получилась слишком впечатляющей.

И вот тут и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, как бы это поделикатнее, выступил с заявлениями, выходящими за принятые в международной практике рамки. То есть сделал то, что на бытовом уровне называется «попутал берега» или «сорвался с катушек».

«Я, несомненно, потребую объяснений от президента Белоруссии и не только. С заявлениями, противоречащими нашим договоренностям, также выступил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который после заседания, проходящего за закрытыми дверями, заявил о грядущем назначении представителя Беларуси новым генсеком ОДКБ, — гремел Пашинян. — Никто не имеет права выступать с такими заявлениями, потому что в ОДКБ решения принимаются по принципу консенсуса, а мы уже заявили о своей позиции по этому вопросу». Затем, заявив, что «мы (т.е. Армения — Minval.az) должны уверенно представлять свою позицию в ОДКБ», в качестве решающего аргумента тоном опытного ябеды сообщил, что коснулся вопроса выбора генсека ОДКБ в телефонном разговоре с Владимиром Путиным несколькими часами ранее.

В Минске ответили незамедлительно. И жестко. «Видимо, исполняющий обязанности премьер-министра Армении возомнил себя международным прокурором, уполномоченным карать или миловать», — заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. «Возможно, это было приемлемо в случае с бывшим Генеральным секретарем ОДКБ гражданином Армении Юрием Хачатуровым, — отметил белорусский дипломат. — Но в межгосударственных отношениях существуют вполне четкие нормы протокола и этикета». «Наверное, господин Пашинян пока не понял, что правила так называемой уличной демократии неприемлемы в большой политике. Жаль. Надеемся, что со временем это пройдет», — подчеркнул пресс-секретарь МИД Беларуси.

Если главе правительства, даже с приставкой и.о., отвечает пресс-секретарь МИД — это уже «выразительный жест». А если еще в этом ответе звучат такие выражения, как «возомнил себя международным прокурором», и напоминания о номах протокола и этикета — выражение «пощечина» в таком случае слишком мягкое. Что было сказано за закрытыми дверями, какие были сделаны выводы и как это отразится на Армении уже в ближайшем будущем, можно догадаться.

Здесь, конечно, огромное поле для комментирования. Провал в ОДКБ уже используют против Никола Воваевича на внутриполитическом поле в Армении (что было более чем ожидаемо). Так, руководитель парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян, комментируя заочную полемику между Ереваном и Минском, припечатал: «Безусловно, впечатление, будто Беларусь и Казахстан в ОДКБ отстаивают интересы Азербайджана, было и при власти РПА. Но таких скандалов не случалось, поскольку возникающие конфликтные ситуации удавалось устранять по дипломатическим каналам, а не делать их достоянием широких масс». И, похоже, проговорился, потому как в переводе с политического его заявление слишком уж напоминало «ну приложили тебя на саммите в Астане «фейсом об тэйбл», так зачем же об этом на всю Армению верещать? Молчал бы в тряпочку».

Но не это главное. Пашинян, конечно, политик неопытный, но свой публичный наезд на Минск и Астану Никол Воваевич устроил через несколько часов после телефонного разговора с Путиным, которому тоже жаловался на Беларусь и Казахстан. МИД России по этому поводу молчит, россиянин, и.о. генсека ОДКБ Семериков рассуждает о том, что среди стран, входящих в блок, есть мнение, что следующим генсеком должен быть представитель Беларуси, но вот российский Россельхознадзор уже не пропускает в Казахстан партию американской курятины и еще запрещает ввоз той же курятины с двух казахстанских предприятий, что очень похоже на политически мотивированную «торговую войну». Москва, конечно, уже давно пытается заставить партнеров по ОДКБ соблюдать российские продуктовые «контр-санкции», но происходящее слишком уж похоже на торговую войну с Казахстаном, который становится, по мнению РФ, слишком самостоятельным. И вот на этом фоне истерика Пашиняна после разговора с Путиным может быть не только следствием его неопытности и завышенной самооценки.

Но если «наезд» на Минск и Астану случился после «отмашки» со стороны Кремля, и свой разговор с Путиным Никол Воваевич упомянул не просто ради красного словца, то становится понятным, что события в ОДКБ развиваются по сценарию, чьи политические последствия могут оказаться весьма масштабными. Армения в вопросе назначения нового генсека столкнулась в ОДКБ с двумя «тяжеловесами» — Беларусью и Казахстаном, и если Москва в этом случае поддержит не Минск и Астану, а Ереван, тут уже последствия для единства ОДКБ могут оказаться весьма драматичными. Тем более что этот военно-силовой блок уже трещит по швам, привлекательность России как политического центра притяжения падает, а ее попытки, выражаясь современным сленгом, «строить» союзников по ЕАЭС и ОДКБ только усиливают центробежные тенденции.

И здесь уже нелишне вспомнить: в конце 1991 года именно в окрестностях Минска, в знаменитом заповеднике «Беловежская пуща», и прошли переговоры глав государств России, Украины и Беларуси, которые подвели черту под существованием СССР. Что породило астрономическое количество пародий на знаменитый хит ансамбля «Песняры» под названием «Беловежская пуща».

Сегодня уже понятно: нежелание союзных властей обуздать армянских сепаратистов в Карабахе сыграло в распаде СССР далеко не последнюю роль. И теперь, похоже, история повторяется уже в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Так что «Беловежскую пущу» ансамбля «Песняры» самое время аранжировать под заимствованный у соседей-азербайджанцев «армянский дудук».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az