Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Беларусь является новым шагом в выстраивании двусторонних отношений на перспективу.

Как передает Белата, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Беларусь вас ждала. Очень много было информаций об официальном визите. Притом, как вы знаете, причины разные были для этого. Иногда и фейковые. Хотя это тоже результат. Даже негативная какая-то информация, которая не соответствует действительности, она тоже порой положительна. Неподдельный был интерес к вашему визиту. Мы давно ждали его. Очень много говорили об Азербайджане», — сказал глава белорусского государства.

Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси Азербайджан воспринимают как очень дружественную, братскую страну, с которой хорошие отношения установились на самых разных уровнях. Александр Лукашенко отметил динамичное развитие торгово-экономических отношений. Так, за истекший период 2018 года взаимный товарооборот вырос почти в три с половиной раза к аналогичному уровню прошлого года.

«Хочу в очередной раз подтвердить и заверить, что закрытых тем никогда в наших отношениях не будет. Мы жили в одном государстве. Мы с вами очень близкие люди. Корни наши уходят в советский период. Наверное, и 10-15 поколений назад наши соотечественники с вашими имели добрые отношения», — сказал Лукашенко.

Он тепло приветствовал Ильхама Алиева в Беларуси. «Я рад, что вы приехали к нам. Есть о чем поговорить. Хорошие у нас отношения во всех сферах — и торгово-экономические, и политические, и в военной области. Но есть к чему стремиться, и есть что добавлять к этим отношениям», — сказал глава государства.

Minval.az