Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на конференции в Гамбурге заявил, что Россия после завершения строительства газопровода «Северный поток-2» может начать наступление на Украину. Об этом сообщает агентство PAP.

По его словам, после того, как украинская газотранспортная инфраструктура потеряет свою значимость для России, может произойти «эскалация агрессии». «Что в этом случае остановит Владимира Путина от наступления на Киев?» — сказал Моравецкий.

Польский премьер-министр добавил, что полученные от продажи Европе газа деньги Россия использует для модернизации армии.

«Вы будете удивлены, но я сейчас процитирую Ленина. Он один раз сказал, что капиталисты настолько жадны, что продадут веревку, на которой их и повесят. А европейцы платят России за газ. На эти деньги она укрепляет свою армию, а мы теперь просим США защитить нас», — сказал Моравецкий.

Minval.az