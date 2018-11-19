Группа занимающихся внешней политикой Армении решила «свалить» провалы в вопросе генсека ОДКБ на работающего в этом направлении замглаву МИД Шаварша Кочаряна и сделать его козлом отпущения. Об этом сообщает армянское издание «Грапарак».

«Говорят о том, что он может распрощаться со своей должностью, типа не предупредил своевременно, плохо вел переговоры, и вообще вина за потерю поста генсека лежит на плечах», — отмечает издание.

При этом упоминается о том, что властям Армении предстоят нелегкие времена: кроме предвыборной суеты, накануне 9 декабря – 6 декабря в Санкт-Петербурге состоится встреча глав государств-участников ОДКБ, на которой будет принято окончательное решение по вопросу нового генерального секретаря организации.

На следующий день, 7 декабря, в Милане состоится встреча Мамедъяров – Мнацаканян.

Minval.az