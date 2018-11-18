На контрольно-пропускном пункте полиции в Старопромысловском районе Грозного женщина совершила самоподрыв.

Об этом сообщает Lenta,ru со ссылкой на утверждение исполняющего обязанности министра внутренних дел Чеченской республики генерала полиции Апти Алаудинова.

По его словам взрыв произошел на улице Шоссейная 17 ноября около 16:00 по московскому времени (15:00 по Киеву). Женщина активировала на себе взрывное устройство при попытке проверить у нее документы. Кроме нее никто не пострадал.

Момент взрыва, который устроила смертница в Грозном, попал на видео. На кадрах, которые опубликовал Mash, видно, как на дорогу вышли сотрудники полиции и стреляют в кого-то из автоматов. Затем слышен хлопок и виден взрыв.

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