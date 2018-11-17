Совет ОДКБ продолжит рассмотрение вопроса о назначении нового генсека, решение будет принято на основе консенсуса, заявил исполняющий обязанности генсека организации Валерий Семериков.
«Совет коллективной безопасности продолжит рассмотрение этого вопроса традиционно в духе конструктивного взаимодействия и союзничества. При этом хочу особо отметить, что решение в любом случае будет принято сугубо в формате шести стран ОДКБ на основе консенсуса с учетом интересов всех сторон», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте организации,передает РИА Новости.
«В целом, хочу заверить, что Секретариат и Объединенный штаб ОДКБ в полном объеме выполняют возложенные СКБ на них задачи по обеспечению безопасности государств – членов организации», — отмечается в комментарии.