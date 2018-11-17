Совет ОДКБ продолжит рассмотрение вопроса о назначении нового генсека, решение будет принято на основе консенсуса, заявил исполняющий обязанности генсека организации Валерий Семериков.

«Совет коллективной безопасности продолжит рассмотрение этого вопроса традиционно в духе конструктивного взаимодействия и союзничества. При этом хочу особо отметить, что решение в любом случае будет принято сугубо в формате шести стран ОДКБ на основе консенсуса с учетом интересов всех сторон», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте организации,передает РИА Новости.

«В целом, хочу заверить, что Секретариат и Объединенный штаб ОДКБ в полном объеме выполняют возложенные СКБ на них задачи по обеспечению безопасности государств – членов организации», — отмечается в комментарии.

Армения досрочно отозвала своего представителя на посту генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, исполняющим обязанности стал его заместитель Валерий Семериков. При этом Ереван настаивает, что руководящий пост должен остаться за Арменией до 2020 года.

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