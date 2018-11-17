Женщина совершила самоподрыв в Грозном, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел у КПП полиции на окране Старопромысловского района города. По данным МВД Чеченской республики, жертв и пострадавших нет. Личность смертницы не установлена.

По словам врио министра внутренних дел по Чеченской республике генерал полиции Апти Алаудинова, полицейские заметили неадекватно ведущую себя девушку на подходе к КПП и попросили ее остановиться для проверки документов. Девушка, напротив, двинулась к посту быстрее, тогда сотрудники МВД заметили на ней взрывное устройство и произвели предупредительный выстрел, после чего последовал взрыв.

Отмечается, что взрывное устройство было самодельным.

Личность девушки выясняется, также пока неизвестно, есть ли у нее сообщники и каков был мотив. Уточняется, что инцидент не повлиял на дорожную ситуацию в городе.

Minval.az