Министерство иностранных дел Белоруссии считает неприемлемыми заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который потребовал от белорусского президента объяснений после обсуждения с Азербайджаном ситуации в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Наверное, господин Пашинян пока не понял, что правила так называемой уличной демократии неприемлемы в большой политике. Жаль, надеемся, что со временем это пройдет», — прокомментировал агентству «Интерфакс-Запад» высказывания армянского премьера начальник пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

«Видимо исполняющий обязанности премьер-министра Армении возомнил себя международным прокурором, уполномоченным карать или миловать», — отметил А.Глаз.

По его мнению, высказывание Н.Пашиняна «может быть приемлемо в отношении бывшего генерального секретаря ОДКБ, гражданина Армении Юрия Хачатурова, но в межгосударственных отношениях существуют вполне четкие нормы протокола и этикета».

Накануне Н.Пашинян заявил, что потребует объяснений от президента Белоруссии Александра Лукашенко в связи с его заявлениями на встрече с послом Азербайджана в Минске по вопросу ситуации в ОДКБ.

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