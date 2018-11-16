Президенты Азербайджана и Беларуси, Ильхам Алиев и Александр Лукашенко, проведут переговоры в понедельник, 19 ноября, сообщает Sputnik со сcылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Как рассказали в пресс-службе президента Беларуси, Алиев и Лукашенко подробно обсудят состояние и перспективные направления развития отношений между странами и обменяются мнениями по международной проблематике.

«Основное внимание на переговорах будет уделено торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, реализации совместных проектов», — уточнили в пресс-службе.

Также президенты рассмотрят возможности по взаимодействию в нескольких сферах: транспорте и логистике, здравоохранении, образовании, IT, спорте, туризме и других.

Переговоры президентов пройдут во Дворце Независимости — как в формате «один на один», так и в расширенном составе.

Minval.az