Депутатов Государственной Думы РФ, которая ранее отклонила закон о гендерном равенстве мужчин и женщин, теперь не будут ждать санкции за оскорбления своих коллег.

Как сообщает «Росбалт», из регламента нижней палаты российского парламента исключили норму, согласно которой председатель заседания мог без предварительного предупреждения лишать слова депутата, который, выступая, допустил «грубые, оскорбительные выражения в адрес председательствующего или депутатов».

Кроме того, спикеру Госдумы разрешили прерывать депутатов, которые во время выступления начнут дискутировать с другими депутатами или выступать не «по ведению».

«На практике спикер Госдумы и без этой нормы мог прервать депутатов, если ему казалось, что они выступают не «по ведению», – отмечает издание.

Minval.az