Неумение делать красивые фотографии стало самой распространённой причиной семейных ссор во время отпуска. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса Skyscanner.

Второе место в рейтинге заняло нежелание одного из партнёров отрываться от экрана телефона, а на третьем месте расположился спор из-за режима дня, так как один человек хочет спать долго, а другой желает встать пораньше.

Отдыхающие также ссорятся из-за того, что организатором выступает один из партнёров, а второй только лишь отдыхает. Ещё одной причиной стало то, что влюблённые или семейные пары не могут определиться, ехать им налегке или с полными чемоданами.

Шестой в рейтинге оказалась ссора на фоне того, что один из партнёров всё время копается, а другой выходит за пять часов до вылета. Финансовый вопрос занял седьмую строчку рейтинга — пары часто не могут определить, на что им тратить деньги: на шопинг с кафе или на достопримечательности.

Среди других причин — идти по чёткому плану или действовать спонтанно, поехать на море или отдохнуть без пляжей, остановиться в отеле или снять квартиру/комнату.

Minval.az