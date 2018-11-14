Комитет государственных доходов Армении заявил о выявлении крупных финансовых нарушений в компании «Газпром Армения», передает «Интерфакс»

Согласно сообщению комитета, проверки показали, что компания допустила некоторые нарушения и не выплатила налоги в особо крупных размерах. В частности, компания «Газпром Армения» в 2016 и 2017 годах представила неверные данные о подоходном налоге и НДС, в результате чего «выплатила в госбюджет на несколько миллиардов драмов меньше налоговых обязательств».

По итогам проверок возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей. Сейчас определяется причиненный государству ущерб, проводится работа по выявлению коррупции в сфере потребления природного газа.

Minval.az