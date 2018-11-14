В Минске гражданин Азербайджана, студент Белорусской государственной академии авиации Рустам Мамед оглу Рагимов 1999 г.р. был арестован по обвинению в убийстве.

Как сообщает Report, студент-азербайджанец арестован 12 ноября.

Сообщается, что он арестован за убийство местного жителя гражданина Беларуси по имени Алексей.

Причиной происшествия стал конфликт, в котором принимала участие знакомая Р. Рагимова, который в ходе скандала назначил беларусу встречу. В ходе этой встречи Р.Рагимов вместе с несколькими иностранцами избили белоруса до смерти. Все участники драки были задержаны, однако, все впоследствии были отпущены на свободу, кроме Р.Рагимова.

Minval.az