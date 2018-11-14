В Ереване минувшей ночью прозвучали выстрелы.

Как сообщает Shamshyan.com, около 03:30 часов поступил сигнал о том, что в полицейский отдел Нор Норка обратился 53-летний Карен Д. С его слов, около 03:10 часов неизвестный или неизвестные обстреляли припаркованный во дворе принадлежащий ему автомобиль Nissan Pathfinder.

У автомобиля поврежден багажник, стекло правой передней двери. По предварительным данным, пострадавших нет. Источник отмечает, что Карен Д. работает заместителем начальника управления Минобороны, в звании полковника.

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