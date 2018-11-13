Давид Шахназарян выступает с сенсационными заявлениями

Армения готовится к выборам. Вопреки прежним прогнозам и планам, отстраненная от власти РПА не торопится складывать оружие и полна решимости дать бой Пашиняну и его сторонникам на декабрьском плебисците. И хотя до выборов еще почти месяц, и в экспертном сообществе выражать сомнения в победе Пашиняна и его сторонников как-то не принято, «республиканцы» уже нанесли по позициям «народного премьера» тяжелый и болезненный удар. Давид Шахназарян, который в команде Левона Тер-Петросяна успел побывать и главой спецслужб Армении, и специальным представителем президента по карабахскому урегулированию, в беседе с Tert.am подтвердил информацию, что он принял предложение принять участие в досрочных парламентских выборах по избирательному списку Республиканской партии Армении. После чего объяснил мотивы своего решения «В основе данного моего решения лежит глубокая озабоченность в связи с возрастающими угрозами Армении и «Арцаху» (здесь и далее кавычки наши — Ред.)». Как уверен Давид Гургенович, «нынешний революционный режим не только не проводил адекватную существующим вызовам и угрозам политику, но и в течение шести месяцев своей деятельности и бездеятельности умножил уже существующие, и добавил новые». После чего припечатал: «С полной ответственностью заявляю, что с 1988 года угрозы и вызовы никогда не были настолько опасны, как сейчас. Императивом дня является защита безопасности Армении и «Арцаха» от революционных угроз».

Переход в стан РПА такого верного «левоновца», как Давид Шахназарян — уже оглушительная сенсация. И тяжелейший удар для Никола Пашиняна. Но куда важнее другое: говорит бывший спецпредставитель президента Армении по Карабаху и бывший глава спецслужб об «угрозах и вызовах» для Еревана и оккупационного режима в Ханкенди, которые «никоuда не были настолько опасны, как сейчас».

В самом деле, даже беглый взгляд показывает: основания беспокоиться у господина Шахназаряна (и не только Шахназаряна) есть. Тем более что сегодня в одной точке сошлось сразу несколько политических векторов, и развитие событий на каждом из них — не в пользу Армении.

Здесь нужно небольшое уточнение. Пока что Армения готовится к выборам, и на время этих выборов Николу Пашиняну почти что официально гарантирована пауза и в дипломатическом, и в военно-силовом аспекте. В Баку не стали «дожимать» Армению и согласились в ходе короткой беседы «на ногах» в Душанбе на некоторую «паузу» на линии фронта — с тем, чтобы дать возможность Николу Пашиняну разобраться со своими внутриармянскими вопросами, укрепить собственное положение, а затем уже приступать к субстантивным переговорам. Сергей Викторович Лавров, глава МИД РФ, открыто признал, что до завершения выборов в Армении вряд ли получится говорить о серьезном урегулировании.

Но при этом в Ереване не могут не понимать: это пауза на фоне «обратного отсчета» до тех самых выборов. После которых в регионе многое изменится.

Недавние заявления американских дипломатов, начиная от теперь уже бывшего посла США в Армении Ричарда Миллса и заканчивая помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, многие эксперты расценили как явный признак роста внимания США к процессу карабахского урегулирования. Американские дипломаты открыто, «на камеру», дали понять, что ждут от Никола Воваевича «решительных шагов» в процессе урегулирования после того, как в Армении пройдут выборы. Трудно исключать, что после декабрьского плебисцита США выступят с собственной посреднической инициативой и предложат сторонам некий план урегулирования. И постараются его продвинуть. Насколько решительно — вопрос по меньшей мере открытый. Каким именно будет этот план, тем более по понятным причинам остается только гадать. Однако заявления Ричарда Миллса и Джорджа Кента, которые открыто дали понять Еревану, что, во-первых, урегулирования без вывода войск не получится, а во-вторых, здесь будут учтены и четыре «карабахские» резолюции СБ ООН, и принцип территориальной целостности — верный признак, что особо привлекательных предложений и исполнения всех требований карабахских митингов «первой волны» Еревану ждать не стоит.

И уж тем более не стоит заблуждаться насчет «вечной тишины» на линии фронта. Не говоря о том, что на фоне этой тишины и договоренностей в Душанбе никуда не исчез военно-силовой баланс. В Азербайджане продолжают модернизацию своей армии. Совсем недавно в Баку прошли очередные учения, на сей раз командно-штабные, в ходе которых войска приводили в состояние повышенной боеготовности. Международные наблюдатели и эксперты сообщили об очередном бескровном продвижении азербайджанской армии на нахчыванском направлении. Глава минобороны Армении Давид Тоноян попытался опровергнуть, но был снова пойман на лжи. А если вспомнить, с каким рвением тот же господин Тоноян пытался «затереть» и катастрофические для Армении последствия Гызылгая-Гюннютской операции, то вопрос, стоит ли верить его нынешним словесам, превращается в риторический.

Наконец, есть еще страхи «долгосрочные», которые нечаянно обозначил исполнительный директор комитета Ай Дата Америки Арам Гамбарян: если США снимут запрет на продажу оружия сторонам конфликта в Карабахе, то выиграет от этого Азербайджан. Строго говоря, на вооружении азербайджанской армии уже есть американские вертолеты, и вряд ли господин Гамбарян об этом не в курсе.

И самое главное, в Баку дают понять, что готовы к любому варианту развития событий. Да, наша страна готова предоставить Пашиняну шанс договориться, но если оккупанты не уйдут добровольно, их будут, пардон, выпихивать силовым путем.

Вступает в действие и экономический аспект — опасность закрытия иранской границы. А армянская экономика, напомним, в таком положении, когда даже небольшие проблемы превращаются в катастрофу.

В особенности с учетом того, что США устами Болтона прямо дали понять: логистические проблемы Армении Вашингтон не особо волнуют, и если в Ереване хотят улучшить свое транспортное положение, пусть договариваются с Баку по Карабаху и получают открытие границ и с Азербайджаном, и с Турцией. Наконец, в условиях наложенных на Россию санкций Кремль тоже не может оказывать своему форпосту поддержку с прежней щедростью.

В такой ситуации думающий политик ухватится за ускользающую возможность договориться с тем же рвением, что и утопающий — за соломинку.

И вот теперь слишком многое указывает на то, что, не дожидаясь окончания выборов и тех самых подвижек на переговорах, республиканцы с примкнувшими к ним перебежчиками из «терпетросяновского» лагеря вроде Давида Шахназаряна уже авансом готовы обвинить Никола Пашиняна в «предательстве армянского дела», а себя, любимых, объявить «спасителями нации». Экс-президент и председатель Республиканской партии Армении Серж Саргсян выступил на заседании совета партии с программной речью, где озвучил недвусмысленную угрозу в адрес новых «революционных» властей: «Если власти предпримут шаги, выгодные для страны, мы их однозначно поддержим, если — нет, не оставим камня на камне, — пообещал Саргсян. — В этом вопросе мы не уступим, будем бороться до конца». «Источники» газеты «Грапарак» в рядах РПА не особенно и скрывают: речь идет о Карабахе.

Здесь, конечно, нелишне поинтересоваться, как именно намерен «бороться» Сержик Азатович, который в беседе с британским журналистом Томасом де Ваалем открыто бахвалился своим соучастием в расправе над мирным населением Ходжалы: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот (стереотип)». Особенно с учетом того, какие уроки он же получил в апреле 2016 года, будучи президентом Армении. Однако важно другое: против Никола Пашиняна открыто разыгрывают «карабахскую карту». И не только при помощи громких заявлений и интервью. Армянские оккупанты в Нагорном Карабахе провели «широкомасштабные учения» с отработкой наступательных действий. А это верный признак, что попытки вооруженных провокаций с той стороны линии фронта по меньшей мере не исключены. И уж тем более вряд ли можно считать случайным совпадением, что в эти же дни в СМИ вброшена информация о новом оружейном кредите, который предоставляет Армении Россия. Та самая Россия, где карабахские инициативы Болтона вызвали весьма нервную реакцию и где, по всей видимости, тоже готовы к срыву урегулирования под американской модерацией. Тем более если это урегулирование не в интересах любимого форпоста.

Только вот…понимают ли по ту сторону линии фронта, какую цену придется платить Армении за участие в этих играх? Вполне возможно, что да. Только вот у «форпоста» слишком мало свободы рук, а у его, с позволения сказать, «элиты» — политической воли и интеллекта, чтобы «сорваться с крючка» и использовать ускользающий шанс договориться с Азербайджаном.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az