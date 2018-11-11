Согласно информации, распространенной 10 ноября в некоторых средствах массовой информации, в импортированной из Грузии 26042 кг картофеля обнаружен вредный организм — стволовая нематода, согласно информации Министерству финансов Грузии, соответствующие органы нашей страны решили вернуть продукт. Однако сообщается, что картофель в Грузию возвращен не был.

Как сообщили Report в Агентстве продбезопасности, в Грузии были сомнения относительно наличия вредных организмов в импортированной в нашу страну картофеле.

Поэтому соответствующие таможенные органы обратились в Агентство продбезопасности. В результате исследований было подтверждено, что в продукции имеются стволовые нематоды. С учетом опасности обнаруженных вредных организмов было направлено соответствующее обращение для возвращения в Грузию транспортного средства с картошкой. Однако из-за причин, не зависящих от таможенных органов, возврат продукта задержался — из-за праздничных и выходных дней оформление документов в банковских операциях импортирующей компании были отложены и она не смогла представить необходимые документы для реэкспорта товаров в таможенные органы.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете, картофель общим весом в 26042 кг в настоящее время находится под таможенным контролем и в свободном обороте. За короткое время будут готовы соответствующие документы, и продукт будет отправлен обратно.

Minval.az