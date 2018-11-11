В городе Бекабад (Ташкентская область, Узбекистан) 59 воспитанников и трое сотрудников детского сада накануне госпитализированы с диагнозом пищевое отравление, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства дошкольного образования Узбекистана.

По данным ведомства, в инфекционное отделение местной больницы с предварительным диагнозом «острый гастрит, гастроэнтерит» было госпитализировано 62 человека. Тяжелых случаев зафиксировано не было. Состояние у всех легкой и средней тяжести, пишет Интерфакс.

У госпитализированных детей и взрослых взяты анализы на бактериологическое исследование. По результатам эпидемиологического расследования, а также данных бактериологического исследования будут поставлены окончательные диагнозы.

На текущий момент из больницы уже выписано 20 человек.

Для координации противоэпидемиологических мер и оказания методической помощи местным специалистам Минздрав республики направил в Бекабад группу инфекционистов и эпидемиологов.

По факту массового пищевого отравления правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.

Minval.az