Рыбаки поймали в реке Москве кожаную сумку с пистолетами, револьверами и боеприпасами.

Согласно сообщению российских СМИ, инцидент произошел в центре столицы на Набережной Тараса Шевченко.

Свой необычный улов они передали сотрудникам правоохранительных органов. При этом упоминается о том, что необычный тайник был обнаружен на дне реки совершенно случайно.

Оружие было упаковано в пластиковые контейнеры, а смазанные оружейным маслом патроны — в полиэтиленовые мешки.

Среди найденного, пистолет Макарова, который переделан под стрельбу боевыми патронами из охолощенной модели, сигнальный пистолет «МР 371», также переделанный под боевую стрельбу, револьвер Zoraki Lom-S калибра 5,6 мм, четыре пневматических пистолета и револьвера, около 40 боевых патронов различного калибра. По факту находки возбуждено уголовное дело .

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