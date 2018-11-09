Бывший полковник вооруженных сил Австрии задержан по подозрению в том, что он на протяжении 20 лет занимался разведдеятельностью в пользу России, сообщает Kronen Zeitung.

Как отмечается, экс-офицер предположительно собирал данные об австрийских ВВС, артиллерийских системах и миграционном кризисе. Кроме того, он подозревается в передаче детальной информации о многих высокопоставленных военных Австрии.

Подчеркивается, что бывший полковник якобы выходил на связь с Россией каждые две недели и контактировал с неким человеком по имени «Юрий».

По информации издания австрийский экс-офицер вел разведывательную деятельность с 1990 года, и заработал на ней €300 тысяч.

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