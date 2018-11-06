Министерство обороны Армении поддерживает прямую телефонную связь с азербайджанской стороной. Об этом заявил и. о. министра обороны Армении Давид Тоноян.

Он отметил, что напряжение на передовой ослабло после встречи и беседы в Душанбе премьер-министра Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Между министерствами обороны двух стран теперь есть прямая телефонная связь, добавил он.

«Когда мы фиксируем передвижения войск, инженерные работы, какие-либо другие действия, мы сообщаем азербайджанской стороне, чтобы они остановили», — цитирует его Sputnik Армения. На вопрос, как реагирует азербайджанская сторона, Тоноян ответил: «Реагируют очень конструктивно».

Прямая связь, уточнил он, действует не на уровне министров, но есть соответствующее должностное лицо, которое докладывает о наших сообщениях, пояснил Тоноян.

Связь действует в двустороннем режиме, подчеркнул он.

«Минобороны Азербайджана тоже связывается. Не со мной лично, но с министерством – да. Тоже конструктивно», – заявил он.

На высшем уровне, между Николом Пашиняном и Ильхамом Аливым, прямой телефонной связи на данный момент нет, добавил он.

Minval.az