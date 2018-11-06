Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что от США зависит безопасность всего европейского континента.

«Это основная опора нашей планеты, и не дай бог его разрушить. Мы уверены, что от сплоченности стран в регионе и сохранения военно-политической роли США в европейских делах зависит безопасность всего континента. И здесь мы не преувеличиваем. Без Америки мы здесь, к сожалению, не решим ни один вопрос, в том числе украинский конфликт», — сказал А.Лукашенко на встрече с группой американских аналитиков.

Глава государства подчеркнул, что Белоруссия, будучи европейским государством, заинтересована в сильной и единой Европе, крепком трансатлантическом партнерстве.

«Понимая, что наша безопасность напрямую зависит от ситуации вокруг нас, мы предпринимаем усилия, чтобы стабилизировать региональную обстановку, а не раскачивать ее, не напрягать. В нынешних условиях любые действия, нарушающие хрупкий статус-кво в регионе, чреваты очередным витком эскалации, который непременно затронет и нашу страну», — отметил А.Лукашенко.

Он констатировал, что Белоруссия находится между двумя крупнейшими центрами силы. «Вам как экспертам не только в сфере внешней политики, но и в военно-политических вопросах не нужно объяснять, чем может грозить нам любая военная конфронтация между Западом и Востоком. Наша страна категорически не заинтересована в конфликтах — ни в горячих, ни в замороженных. Ни у соседей, ни, тем более, на своей территории», — отметил он.

А.Лукашенко обратил внимание, что военная доктрина Белоруссии имеет исключительно оборонительный характер. «Мной не раз отмечалось, что с нашей стороны никогда не будет исходить угроза соседям», — сказал он.

Minval.az