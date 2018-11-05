Армения — накануне анонсированной звонкой политической пощечины, на сей раз на пространстве ОДКБ. Страна теряет с таким трудом выплаканный у России пост генсека пророссийского военного блока. 8 ноября в Астане собирается саммит Организации договора о коллективной безопасности, где будет рассматриваться вопрос о назначении нового генерального секретаря этой организации, о чем сообщил ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян. От прочих подробностей воздержался. Однако российский «Коммерсантъ» уже сообщил со ссылкой на свои источники: вопреки слезным просьбам Армении, на пост генсека ОДКБ будет назначен представитель Беларуси — государственный секретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась.

Однако вся интрига состоит в том, что еще в апреле 2017 года на пост генсека ОДКБ был назначен представитель Армении — Юрий Хачатуров. Однако, проработав на этом посту лишь полтора года из положенных по уставу трех лет, вынужден был с этим уютным креслом расстаться. В июле нынешнего года новые «революционные власти» Армении предъявили действующему генсеку ОДКБ обвинение ни много ни мало в свержении конституционного строя. Так в Ереване квалифицировали роль Юрия Хачатурова в трагических событиях 1 марта 2008 года, когда армейский спецназ расстрелял участников митинга протеста против фальсификации президентских выборов (победу на них «нарисовали» Сержу Саргсяну). Хачатуров тогда занимал пост начальника ереванского гарнизона и имел к происшедшему самое непосредственное отношение. Суд, предъявив обвинение, сначала вынес постановление о его аресте, затем с завидной оперативностью выпустил Хачатурова под залог, но по совершенно понятным причинам ситуация, когда пост генсека ОДКБ занимает субъект, находящийся на своей родине под следствием, не могла считаться приемлемой. Наконец, 2 ноября Юрия Хачатурова официально освободили от должности, возложив исполнение обязанностей главы ОДКБ на его заместителя Владимира Семерикова.

Здесь, конечно, можно строить десятки версий, возвратится ли Хачатуров в Ереван, где его в любую минуту могут арестовать, или попытается остаться в той же России, направят ли в этом случае ереванские следователи в Москву официальный запрос о его экстрадиции, как Москва будет на этот запрос реагировать и т.д. Однако уже через несколько часов после отставки Хачатурова здесь начала раскручиваться другая интрига: кто займет пост генсека ОДКБ? В Ереване напоминали: этот пост Армении достался в порядке ротации, Хачатуров отработал на нем лишь полтора года из трех, и на следующие полтора года организацию должен возглавить тоже представитель Еревана, но уже другой. Никол Пашинян в интервью «Ъ» говорил об этом прямо: «Не имеет значения, какая фамилия у генсека. Он должен, как и предназначалось, быть представителем Армении в течение всего срока». А глава МИД Армении Зограб Мнацаканян по горячим следам отставки Хачатурова уверенно заявил журналистам: кандидаты на пост генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) у Армении есть. И, судя по всему, в Ереване были уверены, что РФ (а в том, что «первую скрипку» в ОДКБ играет именно Россия, сомнений нет) эти кандидатуры рассмотрит.

Однако теперь «Коммерсантъ» анонсирует впечатляющий «облом» для Еревана. Идею назначить на пост генсека следующего представителя Армении в структурах ОДКБ не поддержали. Здесь вначале обсуждали назначение Семерикова исполняющим обязанности генсека на полтора года — то есть на срок, который не доработал Юрий Хачатуров, по принципу «так не доставайся ж никому». Но затем было принято решение назначить настоящего генсека, а не «и.о». А так как, согласно ротации, после Армении следующей по алфавиту является Беларусь, то именно ее представитель и займет пост генерального секретаря. Наиболее вероятной кандидатурой называют государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Станислава Зася. Одно только это — уже недвусмысленный «месседж» в адрес Еревана. Да тут еще «Ъ» приводит и его краткую биографию, указав, в числе прочего, что господин Зась в 1985 году окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище. Справедливости ради, Бакинское высшее общевойсковое командное училище закончил, к примеру, и такой субъект, как Сейран Оганян. Но на фоне тесного сотрудничества Баку и Минска вообще и поставок в Азербайджан белорусских «Полонезов» в частности можно представить себе, как воспримут эту новость в Армении.

Можно, конечно, посоветовать подождать развития событий, тем более что последнее слово за главами государств, но если учесть, что грядущее назначение Зася уже подтвердили дипломатические источники «Ъ» в трех странах, а утечки «Коммерсанта», как правило, подтверждаются, то велика вероятность, что так оно и будет.

Но…что за кадром? Идет ли речь только об «организационно-технических» вопросах или же РФ меняет тренды в отношении Армении? И если так, то насколько далеко Москва готова здесь зайти?

Справедливости ради, одной только «утечки» газеты «Коммерсантъ» для выводов о стратегической смене трендов маловато. Тем более что та же газета отмечает: пост генсека ОДКБ занимают, как правило, главы совбезов входящих в эту структуру стран. А в Армении, добавим от себя, Совбез возглавляет Армен Григорян, которого в РФ не допускают даже до положенных ему по должности (и предполагающему эту должность международному сотрудничеству) конфиденциальных документов. Конечно же, проявляет Москва и вполне понятную осторожность, пока в Армении продолжается политическая «перетряска» и нет ясности, не будет ли отозван и объявлен «изменником», «узурпатором» или еще кем-нибудь следующий кандидат на пост генсека ОДКБ. Но это не единственная и не самая веская причина. Судебный «наезд» на Юрия Хачатурова, действующего генсека ОДКБ, Кремль даже теоретически не мог оставить без последствий для Еревана. Не говоря о том, что, лишив Армению поста генсека ОДКБ, Москва направляет недвусмысленный «месседж» еще и «команде» Никола Пашиняна, где слишком много «прозападной» публики: «старших надо слушаться». Иначе они могут рассердиться и наказать. Сегодня у Армении отняли пост генсека ОДКБ, а завтра могут отнять и «Искандеры», и кредиты на поставки оружия, и «специальные» цены на газ и нефть. Заодно РФ еще и делает выразительный жест в адрес все более самостоятельной Беларуси. И, конечно же, присутствует здесь и азербайджанский «расчет». Разговоры о возможном «сближении» Азербайджана с ОДКБ вбрасываются в информационное пространство с завидной регулярностью, и на этом фоне представитель Армении на посту генсека ОДКБ превращается в серьезную помеху. Которую Москва уверенно и ловко обходит.

Другой вопрос, что такая «техническая ротация» в ОДКБ —это шаг, отвечающий интересам нашей страны, но вряд ли настолько, чтобы очертя голову бросаться в российские интеграционные проекты и жертвовать ради этого собственным суверенитетом. И даже его «маленьким кусочком».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az