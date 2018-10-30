«Твиттер» постепенно избавится от кнопки лайка. Об этом глава компании Джек Дорси сообщил Telegraph.

По словам Дорси, ему не нравится кнопка сердечка, стоящая за функцией лайка. СЕО «Твиттера» не уточнил, избавится ли соцсеть от этой функции или просто доработает её. Дорси пообещал, что кнопка лайка пропадёт из «Твиттера» в ближайшее время.

Отметим, что функция «лайк» означает, что пользователь оценил ту или иную публикацию. Напомним, что до 2015 года вместо лайков в соцсети была функция «избранное» и вместо сердечка под постом была изображена звёздочка. Механизм работы у лайка и избранного был примерно одинаковым.

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