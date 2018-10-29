Начальник Генштаба (ГШ) ВС Ирана, бригадный генерал Мохаммад Хосейн Багери в ближайшее время посетит с визитом Азербайджан. Согласно информации агентства Mehr, военачальник прибудет в Баку по приглашению министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова.

В ходе двухдневного визита будет обсуждаться военное сотрудничество Ирана и Азербайджана, борьба с терроризмом и другие региональные вопросы. Сообщается, что начальник Генштаба ВС Ирана впервые посетит Баку с момента своего назначения в июне 2016 года.

Minval.az