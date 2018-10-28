Цену на газ на Украине будут повышать в три этапа — с ноября 2018 года по май 2020 года. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

Согласно информации, представленной в документах, на первом этапе — с 1 ноября 2018 года — рост цен составит 23,5 процента. На втором этапе цены буду повышать с 1 мая по 31 декабря 2018 года, на третьем — с 1 января по 1 мая 2020 года.

О том, что украинцам повысят цены на газ на четверть 19 октября сообщил премьер-министр республики Владимир Гройсман. По словам главы правительства, необходимость повышать цены на газ возникла из-за долгов Украины перед международными партнерами. В противном случае на Украине будет объявлен дефолт, сообщает РБК-Украина.

На следующий день, 20 октября, стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) выделит Украине 3,9 миллиарда долларов. Кредит рассчитан на 14 месяцев. Он должен заменить соглашение, которое было заключено в 2015 году и истекает в марте 2019 года.

В августе Украина не смогла получить от МВФ транш в размере 1,9 миллиарда долларов, что заблокировало возможность финансовой помощи от других сторон. Страна не выполнила одно из условий получения средств — увеличение цены на газ для населения на треть.

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