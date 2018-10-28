В 08:00 в Грузии открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах.

Как сообщает Грузия-онлайн, в бюллетенях будут указаны имена 25 зарегистрированных кандидатов. Однако ранее два кандидата — Акакий Асатиани и Вахтанг Габуния — отозвали свою кандидатуру.

По оценкам экспертов и результатам соцопросов, основная борьба развернется между тремя кандидатами — бывшим министром иностранных дел Саломе Зурабишвили, кандидатом от оппозиционного блока «Сила в Единстве» Григолом Вашадзе, кандидатом от партии «Европейская Грузия» Давидом Бакрадзе.

Эти выборы будут последними прямыми выборами главы государства. Президента изберут сроком на 6 лет.

Количество избирателей в едином списке составляет 3 518 890 человек.

Отметим, что в связи президентскими выборами в Грузии три избирательных участка открыты и в посольстве этой страны в Азербайджане.

За выборами президента Грузии cледят более 1100 наблюдателей из 58 международных организаций, заявили в ЦИК Грузии.

Также за выборами наблюдают 82 000 представителей избирательных субъектов, и более 22 000 наблюдателей из 73 местных наблюдательных организаций.

Кроме местных организаций, по данным ЦИК, аккредитованы 58 международных наблюдательных организаций, включая 16 посольств, работающих в Грузии, миссии наблюдателей НАТО и ПАСЕ, Совета Европы и Европарламента, Сейма Польши и стран членов ГУАМ, БДИПЧ ОБСЕ, избирательные комиссии Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Румынии, Словении, Венгрии, Хорватии, Казахстана, Беларуси, Иордании, Кореи, Болгарии, Литвы, Польши, Молдовы и др.

По данным ЦИК Грузии, избирательный процесс освещают более 2000 журналистов из 125 СМИ.

Minval.az