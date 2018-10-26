Турция закупила в Украине 20 двигателей для 155-мм САУ Т-155 Firtina. О переговорах на эту тему сообщалось еще в 2017 г.

По информации телеграмм-канала «Милитарист», с учетом того, что САУ комплектуются дизелем MTU-881 KA 500 мощностью более 1000 л.с., поставлены двигатели 6ТД-2 по цене около 365 тыс. долл. каждый.

Возможно, что в дальнейшем САУ с украинскими силовыми установками будут проданы Азербайджану.

Украинский военный блогер и независимый журналист Диана Михайлова пишет, что Украина также предложила дизельные двигатели 5ТДФМА-1 для установки на турецкие САУ T-155 FIRTINA вместо двигателей MTU и трансмиссии Allison, экспорт которых был запрещен Германией в связи с подписанием в 2010 г. контракта на поставку 36 таких САУ в Азербайджан.

Посредниками выступила фирма Delta Defence Savunma Sanayi, которая уже в 2016 г. имела на своем складе в Стамбуле образец 5ТДФМА-1, а 15 января 2017 г. провела соответствующую презентацию для руководства турецкой компании МКЕК, ответственной за исполнение контракта с Азербайджаном.

Minval.az