Общее число пострадавших во время нападения на керченский колледж выросло, сообщили РИА Новости в Центре медицины катастроф Крыма в воскресенье, 21 октября.

«Общее количество пострадавших составляет 73 человека, госпитализировано 47», — сказали там.

По словам представителя организации, в Симферополе лечение проходят 15 человек, все — средней степени тяжести. Пострадавшие размещены в 11 больницах Крыма, Краснодарского края и Москвы.

По данным Минздрава на 20 октября, в больницах находились 45 пострадавших, в том числе 25 детей, три пациента оставались в состоянии крайней степени тяжести. Глава ведомства Вероника Скворцова рассказала, что большинство жертв трагедии в керченском колледже скончались от огнестрельных ранений, а в больницы попали в основном пострадавшие от взрывов. Их травмы связаны с попаданием в тело металлических предметов, которыми были начинены бомбы, и последующим развитием инфекции.

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