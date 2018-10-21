Республика Молдова не будет подавать заявку на вступление в ряды стран ЕС в первые шесть месяцев 2019 года. В этот период председательство ЕС отдано Румынии.

Об этом сообщил спикер молдавского парламента Андриан Канду, информирует «Экономист».

Он напомнил, что в последние годы в ЕС происходят большие перемены. Одной из причин, по мнению Канду, стал Brexit. Спикер отметил, что из-за новых проблем и вызовов произошло изменение правил принятия новых членов в ряды ЕС.

Андриан Канду призвал жителей Молдовы мыслить реалистично. «Мы можем ожидать каких-то преференций со стороны Румынии во время ее председательства в ЕС, но говорить о подаче заявки на присоединение преждевременно», — сообщил он.

Правительство Молдовы на данный момент решило обсудить возможную подачу заявки на членство в ЕС после европарламентских выборов.

Добавим, что ранее многие политики Молдовы громко заявляли, что в следующем 2019-м году страна будет пытаться вступить в ЕС.

Справка. Молдавские граждане еще с 2014 года получили право безвизового въезда в Шенгенскую зону. На протяжении четырех лет этим воспользовались более полутора миллиона жителей. Евросоюз также принимал участие в поддержании молдавских реформ, нацеленных на борьбу с коррупцией, изменения судовой системы и системы безопасности.

Помимо этого, молдавские товары пользуются привилегированным правом доступа к европейскому рынку. Зона глубокой и всеобъемлющей свободной торговли с ЕС подкрепляется различными программами финподдержки со стороны европейских стран.

Minval.az