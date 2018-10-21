МИД России предупредил об ответных мерах после заявлений США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По его словам, американцы действуют топорно и грубо, в одностороннем порядке выходя из международных соглашений — от ядерной сделки по Ирану до Всемирного почтового союза, и такие примеры множатся. «Неоднократно говорилось с российской стороны, что никаких оснований для обвинений в том, что Россия якобы нарушает этот договор, у американцев нет», — сказал дипломат.

«Тогда нам ничего не останется, кроме как предпринимать ответные меры, в том числе военно-технического характера. Но не хотелось бы до этого доводить», — подчеркнул он и добавил, что подобная политика США «вызывает все большее неприятие во многих странах и широких кругах международной общественности».

Замглавы МИД отметил, что в понедельник, 22 октября, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибудет в Москву, где должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. «Рассчитываем получить от него внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД», — заявил Рябков.

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