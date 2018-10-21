Директор департамента финансового обеспечения министерства обороны России Евгений Пронский раскрыл, в какую цену обходилась армии военная техника в годы Великой Отечественной войны. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает РИА Новости.

«Недавно для себя обнаружили такой факт. В годы Великой Отечественной войны определенными директивами были заморожены цены на вооружения и военную технику. Танк Т-34 в 1941 году стоил 269 тысяч рублей. В 1942 — уже 193 тысячи, а в 1945-м — 135 тысяч», — сказал он.

По его словам, поставлявшийся с начала войны бомбардировщик Ил-4 «подешевел» с 800 до 380 тысяч. Пистолет-пулемет ППШ в 1941-м стоил 500 рублей, к концу войны его цена упала до 148 рублей.

Общая экономия за время войны на закупки военной техники составила порядка 50 миллиардов рублей.

Также Пронский рассказал о секретном материальном стимулировании военнослужащих «за боевую работу». В частности, пилотам-истребителям за каждый уничтоженный самолет противника полагалось по 1 тысяче рублей. Среди артиллеристов расценки были ниже: за подбитый танк командиру и наводчику орудия полагалось по 500 рублей, остальным членам расчета — по 200 рублей.

Minval.az