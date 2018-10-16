Amazon презентовала новую версию электронной книги Kindle Paperwhite. В отличие от прошлого поколения ридер получил защиту от воды, передаёт TechCrunch.

Внешне девайс несильно отличается от старых моделей: у него 6-дюймовый дисплей (300 точек на дюйм) на основе электронных чернил и сенсорное управление. Ключевой особенностью является сертификация по стандарту IP68, что позволяет опускать его на глубину до двух метров на протяжении часа.

Также аппарат получил подсветку из пяти светодиодов (раньше было четыре) и увеличенный накопитель. Пользователь может выбрать модель с 8 или 32 Гбайт встроенной памяти или же хранить все свои книги в облаке. Девайс имеет Bluetooth-интерфейс, что позволяет ему подключать наушники для прослушивания аудиокниг. Стоимость Kindle Paperwhite составит 150 долларов, в продажу ридер поступит 7 ноября.

Minval.az